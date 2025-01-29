«Кокорина гложет желчь, что он не смог заиграть ни в РПЛ, ни в Италии. Он на Кипре и не подошел посредственной «Фиорентине», слушать его – это несерьезно». Гладилин об интервью форварда
Валерий Гладилин не согласился с критикой Александра Кокорина в адрес Мир РПЛ.
«Кокорин – человек, который играет на Кипре и не подошел посредственному клубу «Фиорентина». Чемпионат Кипра – курортный вариант. Поэтому слушать высказывания Кокорина – это несерьезно.
Его гложет желчь, что он не смог заиграть ни в РПЛ, ни в Италии. А на Кипр футболисты приезжают доигрывать и отдыхать», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
«РПЛ – говно с 2019-го, в «Спартаке» «залутал бабок и ушел», «Зенит» – главный клуб в карьере». Кокорин у Смолова
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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