«Кокорина гложет желчь, что он не смог заиграть ни в РПЛ, ни в Италии. Он на Кипре и не подошел посредственной «Фиорентине», слушать его – это несерьезно». Гладилин об интервью форварда

Валерий Гладилин не согласился с критикой Александра Кокорина в адрес Мир РПЛ.

«Кокорин – человек, который играет на Кипре и не подошел посредственному клубу «Фиорентина ». Чемпионат Кипра – курортный вариант. Поэтому слушать высказывания Кокорина – это несерьезно.

Его гложет желчь, что он не смог заиграть ни в РПЛ, ни в Италии. А на Кипр футболисты приезжают доигрывать и отдыхать», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».

«РПЛ – говно с 2019-го, в «Спартаке» «залутал бабок и ушел», «Зенит» – главный клуб в карьере». Кокорин у Смолова