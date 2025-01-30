«Ювентус» предложил 2,5+1,5 млн евро за аренду Данзо. «Ланс» готов отпустить защитника

Кевин Данзо может перейти в «Ювентус».

Туринский клуб сделал предложение об аренде защитника «Ланса » без права выкупа, сообщает Джанлука Ди Марцио. Стоимость возможной сделки оценивается в 2,5 миллиона евро, еще 1,5 млн могут быть выплачены в виде бонусов.

Французский клуб готов отпустить 26-летнего австрийца, но еще не дал официального согласия.

В текущем сезоне Лиги 1 Данзо провел 12 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь .