«Ювентус» предложил 2,5+1,5 млн евро за аренду Данзо. «Ланс» готов отпустить защитника
Кевин Данзо может перейти в «Ювентус».
Туринский клуб сделал предложение об аренде защитника «Ланса» без права выкупа, сообщает Джанлука Ди Марцио. Стоимость возможной сделки оценивается в 2,5 миллиона евро, еще 1,5 млн могут быть выплачены в виде бонусов.
Французский клуб готов отпустить 26-летнего австрийца, но еще не дал официального согласия.
В текущем сезоне Лиги 1 Данзо провел 12 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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