«Ювентус» рассчитывает в среду оформить переход Коло-Муани. Об этом сообщил Джунтоли: «ПСЖ» готовит последние документы»

«Ювентус» ожидает скорого разрешения ситуации с Рандалем Коло-Муани.

Сообщалось , что по вине «ПСЖ» в процессе перехода форварда на правах аренды возникли задержки.

«Думаю, скоро [о переходе будет объявлено], они готовят последние документы. Все будет сделано не позднее завтрашнего дня», – сказал спортивный директор туринцев в эфире Sky Sport Italia.

Коло-Муани прилетел в Турин. «Ювентус» арендует форварда у «ПСЖ»