«Ювентус» рассчитывает в среду оформить переход Коло-Муани. Об этом сообщил Джунтоли: «ПСЖ» готовит последние документы»
«Ювентус» ожидает скорого разрешения ситуации с Рандалем Коло-Муани.
Сообщалось, что по вине «ПСЖ» в процессе перехода форварда на правах аренды возникли задержки.
«Думаю, скоро [о переходе будет объявлено], они готовят последние документы. Все будет сделано не позднее завтрашнего дня», – сказал спортивный директор туринцев в эфире Sky Sport Italia.
Коло-Муани прилетел в Турин. «Ювентус» арендует форварда у «ПСЖ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoJuve
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