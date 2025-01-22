Коло-Муани сможет перейти в «Ювентус». «ПСЖ» расторг контракт с арендованным «Вильярреалом» Бернатом

«ПСЖ» разобрался с проблемами, связанными с переходом Рандаля Коло-Муани.

Парижане не могли отправить форварда в «Ювентус » из-за того, что уже отпустили шестерых футболистов в аренду.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что теперь все вопросы улажены. Клуб Лиги 1 договорился с «Вильярреалом » о том, что испанцы сохранят защитника Хуана Берната на постоянной основе.

Журналист Фабрис Хокинс отмечает , что «ПСЖ » расторг контракт с испанцем, освободив слот для аренды.

Трансфер Коло-Муани должен быть оформлен официально в ближайшее время.