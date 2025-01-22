Коло-Муани сможет перейти в «Ювентус». «ПСЖ» расторг контракт с арендованным «Вильярреалом» Бернатом
«ПСЖ» разобрался с проблемами, связанными с переходом Рандаля Коло-Муани.
Парижане не могли отправить форварда в «Ювентус» из-за того, что уже отпустили шестерых футболистов в аренду.
Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что теперь все вопросы улажены. Клуб Лиги 1 договорился с «Вильярреалом» о том, что испанцы сохранят защитника Хуана Берната на постоянной основе.
Журналист Фабрис Хокинс отмечает, что «ПСЖ» расторг контракт с испанцем, освободив слот для аренды.
Трансфер Коло-Муани должен быть оформлен официально в ближайшее время.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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