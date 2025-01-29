«Роналду – уважительный, чуткий и целеустремленный человек». Экс-тренер «Аль-Насра» Каштру про Криштиану
Бывший тренер «Аль-Насра» тепло отозвался о Криштиану Роналду.
«У нас прекрасные отношения, мы уважаем друг друга, и мне очень нравилось с ним работать.
Он уважительный, чуткий и целеустремленный человек. Ему всегда сопутствуют такие ценности, как уважение, мужество, преданность», – сказал Луиш Каштру в интервью Al Eqtisadiah.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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