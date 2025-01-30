Роналду забил 13 голов в 10 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию

Криштиану Роналду забил 5 голов в 5 матчах текущего года.

Нападающий «Аль-Насра » открыл счет в игре с «Аль-Раэдом » в 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Он коснулся мяча после навеса Марцело Брозовича.

В 10 последних играх в составе клуба и сборной Португалии 39-летний футболист отметился 13 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .