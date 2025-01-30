Роналду забил 13 голов в 10 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию
Криштиану Роналду забил 5 голов в 5 матчах текущего года.
Нападающий «Аль-Насра» открыл счет в игре с «Аль-Раэдом» в 18-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Он коснулся мяча после навеса Марцело Брозовича.
В 10 последних играх в составе клуба и сборной Португалии 39-летний футболист отметился 13 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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