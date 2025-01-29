«Тоттенхэм» рассматривает Окафора как альтернативу Телю. Клуб контактировал с «Миланом»
Ноа Окафор интересен «Тоттенхэму».
Лондонский клуб хочет укрепить позицию вингера и заинтересован в трансфере Матиса Теля из «Баварии». Однако в борьбе за французского футболиста «шпорам» придется столкнуться с серьезной конкуренцией.
По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, в качестве альтернативной кандидатуры «Тоттенхэм» рассматривает Окафора из «Милана». В последние часы между клубами состоялись непрямые контакты.
В текущем сезоне Серии А Окафор провел 11 матчей и забил 1 гол. Статистику 24-летнего швейцарца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
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