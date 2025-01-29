«Тоттенхэм» рассматривает Окафора как альтернативу Телю. Клуб контактировал с «Миланом»

Ноа Окафор интересен «Тоттенхэму».

Лондонский клуб хочет укрепить позицию вингера и заинтересован в трансфере Матиса Теля из «Баварии». Однако в борьбе за французского футболиста «шпорам» придется столкнуться с серьезной конкуренцией.

По информации журналиста Relevo Маттео Моретто, в качестве альтернативной кандидатуры «Тоттенхэм » рассматривает Окафора из «Милана ». В последние часы между клубами состоялись непрямые контакты.

В текущем сезоне Серии А Окафор провел 11 матчей и забил 1 гол. Статистику 24-летнего швейцарца можно найти здесь .