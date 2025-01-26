Ловчев о Промесе: «Не знаю, что натворил Квинси, но он служил «Спартаку» верой и правдой. Только тренер решает, нужен он команде или нет»

Евгений Ловчев высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в «Спартак».

«Все в момент стали законопослушными и начали говорить, как можно возвращать Промеса в «Спартак » и так далее, будто бы ничего в этой жизни не делали.

Я не знаю, что натворил Квинси , но когда он играл за «Спартак», мы ничего плохого про него не слышали. Он хороший футболист, и здесь простой вопрос: «Наберет ли он форму и нужен ли Станковичу ?» Только тренер решает, нужен ли игрок команде или нет.

«Спартак» должен с пониманием отнестись к Промесу, потому что он долгое время служил верой и правдой клубу», – сказал чемпион СССР в составе красно-белых.

Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. На данный момент игрок находится в Объединенных Арабских Эмиратах, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды – на родине он приговорен к 7,5 годам тюремного заключения. Сейчас Промес выступает за «Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.

Как дела у Промеса? Забивает в ОАЭ, не заплатил налоги в России, есть слухи о возвращении