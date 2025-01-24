Шалимов о Промесе и «Спартаке»: «У меня сомнения в этой истории. Станкович молчит на эту тему – это красноречиво»
«Много разговоров о Промесе, который и сам намекал на свое возвращение.
Но у меня сомнения в этой истории. Во-первых, костяк команды сложился этой осенью – понятно, кто будет играть, кто выходит на замену, появилась определенная психология.
На позиции Промеса играет Маркиньос, которого привел именно главный тренер и который ему доверяет.
Во-вторых, пока сам Станкович молчит на эту тему, что при современных способах коммуникации тоже достаточно красноречиво.
В-третьих, даже за год, что в команде нет Промеса, состав достаточно сильно поменялся – много новых людей, а те, с кем играл Промес, команду покинули – Джикия, Соболев, Селихов.
«Братуха» он будет уже только для болельщиков – и это очень красивая история, которую, возможно, и не стоит нарушать», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий