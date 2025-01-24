Шалимов о Промесе и «Спартаке»: «У меня сомнения в этой истории. Станкович молчит на эту тему – это красноречиво»

Игорь Шалимов оценил возможное возвращение Квинси Промеса в «Спартак».

«Много разговоров о Промесе , который и сам намекал на свое возвращение.

Но у меня сомнения в этой истории. Во-первых, костяк команды сложился этой осенью – понятно, кто будет играть, кто выходит на замену, появилась определенная психология.

На позиции Промеса играет Маркиньос, которого привел именно главный тренер и который ему доверяет.

Во-вторых, пока сам Станкович молчит на эту тему, что при современных способах коммуникации тоже достаточно красноречиво.

В-третьих, даже за год, что в команде нет Промеса, состав достаточно сильно поменялся – много новых людей, а те, с кем играл Промес, команду покинули – Джикия, Соболев, Селихов.

«Братуха» он будет уже только для болельщиков – и это очень красивая история, которую, возможно, и не стоит нарушать», – сказал бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов.