Орлов о «Спартаке»: «Часть болельщиков всерьез обсуждает возможность возвращения Промеса! О какой морали может идти речь? Он же преступник!»
Геннадий Орлов высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в Россию.
«Часть спартаковских болельщиков всерьез обсуждает возможность возвращения Промеса! О какой морали может вообще идти речь? Ну он же преступник! Зачем вам в команде преступник?» – сказал комментатор Геннадий Орлов.
Напомним, Квинси Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. На данный момент игрок находится в Объединенных Арабских Эмиратах, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды. На родине футболист приговорен к 7,5 годам тюремного заключения. Сейчас Промес выступает за «Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.
Белоус о Промесе: «Спартак» давно не следит за репутацией. Не исключено, что вернет бандита»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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