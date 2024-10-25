Калабрия покинет «Милан» зимой или летом. Капитан готов продлить контракт с зарплатой 2 млн евро в год, но клуб не выражает желания (Calciomercato)

Давиде Калабрия может покинуть «Милан» зимой или летом.

Нынешний контракт 27-летнего защитника истекает в июле следующего года. Игрок рассчитывает продлить соглашение и готов сделать это на текущих условиях, сохранив зарплату около 2 млн евро за сезон, однако клуб пока не выразил намерения начать переговоры.

Отмечается, что Фонсека рассчитывает на итальянца по крайней мере до конца сезона, так как он выступает в качестве одного из лидеров и на данный момент считается качественной альтернативой Эмерсону Роялу.

Вместе с тем в руководстве клуба полагают, что заменой Калабрии может стать Алехандро Хименес. 19-летний защитник был приобретен у «Реала» за 5 миллионов евро и пока выступает в юношеской команде.

Чтобы согласовать трансфер капитана в январе, должны быть соблюдены два условия: просьба игрока перейти до истечения контракта и предложение в 3-4 миллиона евро. Ранее к итальянцу присматривались «Галатасарай » и «Марсель ».

В текущем сезоне Калабрия провел 2 матча в Серии А. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .