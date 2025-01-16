Павлович из «Милана» интересен «Фенербахче» Моуринью. Защитника купили за 18+2 млн евро летом
«Фенербахче» интересен Страхиня Павлович из «Милана».
Клуб Жозе Моуринью вступил в переговоры с «Миланом» о трансфере 23-летнего центрального защитника сборной Сербии, сообщает Фабрицио Романо.
По данным Nogomania.rs, речь идет об аренде Павловича до конца сезона.
Напомним, что летом «россонери» купили Страхиню у «Ред Булл Зальцбург» за 18+2 млн евро.
Футболист провел 14 матчей за новый клуб и забил 1 гол, с декабря он не выходит на поле. Подробная статистика выступлений Павловича – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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