Павлович из «Милана» интересен «Фенербахче» Моуринью. Защитника купили за 18+2 млн евро летом

«Фенербахче» интересен Страхиня Павлович из «Милана».

Клуб Жозе Моуринью вступил в переговоры с «Миланом » о трансфере 23-летнего центрального защитника сборной Сербии , сообщает Фабрицио Романо .

По данным Nogomania.rs, речь идет об аренде Павловича до конца сезона.

Напомним, что летом «россонери» купили Страхиню у «Ред Булл Зальцбург» за 18+2 млн евро .

Футболист провел 14 матчей за новый клуб и забил 1 гол, с декабря он не выходит на поле. Подробная статистика выступлений Павловича – здесь .