  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Павлович из «Милана» интересен «Фенербахче» Моуринью. Защитника купили за 18+2 млн евро летом
4

Павлович из «Милана» интересен «Фенербахче» Моуринью. Защитника купили за 18+2 млн евро летом

«Фенербахче» интересен Страхиня Павлович из «Милана».

Клуб Жозе Моуринью вступил в переговоры с «Миланом» о трансфере 23-летнего центрального защитника сборной Сербии, сообщает Фабрицио Романо.

По данным Nogomania.rs, речь идет об аренде Павловича до конца сезона.

Напомним, что летом «россонери» купили Страхиню у «Ред Булл Зальцбург» за 18+2 млн евро.

Футболист провел 14 матчей за новый клуб и забил 1 гол, с декабря он не выходит на поле. Подробная статистика выступлений Павловичаздесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Фабрицио Романо
logoСтрахиня Павлович
logoСборная Сербии по футболу
logoвысшая лига Турция
logoФенербахче
Фабрицио Романо
logoсерия А Италия
возможные трансферы
logoМилан
logoЖозе Моуринью
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мората столкнулся головой с Павловичем на тренировке «Милана». Форвард проведет несколько часов в больнице и пропустит матч с «Кальяри»
27 ноября 2024, 15:46
«Бог создал мир за 7 дней. У «Милана» сейчас 4-й». Златан о трансферах Мораты и Павловича
219 августа 2024, 18:25
«Милан» подписал Павловича из «Зальцбурга» за 18+2 млн евро. Контракт – до 2028-го с возможностью продления на год
1931 июля 2024, 16:47
Рекомендуем
Главные новости
Фанаты «Реала» освистали Анчелотти, Тчуамени и Менди перед матчем с «Сельтой»
5 минут назад
«Реал» – «Сельта». Лунин, Мбаппе, Модрич, Винисиус и Браим в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:30
235 минут назад
Кубок Испании. 1/8 финала. «Реал» играет с «Сельтой», «Сосьедад» против «Райо», «Атлетик» – «Осасуна»
1526 минут назадLive
«Палмейрас» обсуждает с «Зенитом» трансфер Клаудиньо. Клуб РПЛ просит 18-20 млн евро (UOL)
1220 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». Бруну, Гарначо, Диалло и Хейлунд играют. Онлайн-трансляция
1235 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» примет «Саутгемптон», «Брайтон» в гостях у «Ипсвича»
707сегодня, 19:30Live
«Ман Сити» и «Айнтрахт» согласовали трансфер Мармуша. Форвард подпишет контракт на 5 лет
843 минуты назад
РФС ведет расследование в отношении арбитров Турбина и Безбородова, под подозрением еще один судья. Проверяется причастность рефери к «незаконным делам» («СЭ»)
3248 минут назад
Тренер «Аль-Хилаля» Жезуш: «Неймар вне заявки на чемпионат, он уже не может играть на привычном уровне. Салаха и других звезд ждать зимой не стоит, летом – возможно»
15сегодня, 19:30
62-летний защитник Кармона из 4-й лиги Уругвая: «Роналду и я похожи в плане профессионализма. 49 лет я тренируюсь без оправданий, все еще могу играть 90 минут»
9сегодня, 19:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Хвича мог перейти в «Реал», «МЮ», «Барсу», «Ливерпуль», «Арсенал». Но «ПСЖ» раньше собирал звезд как в музее Мадам Тюссо, а сейчас выстраивает команду». Арвеладзе о вингере
912 минут назад
«ПСЖ» Сафонова сыграет с «Ле-Маном» из 3-й лиги и другие пары 1/8 финала Кубка Франции
323 минуты назад
Каррагер продал бы Нуньеса зимой за 70 млн фунтов: «Сумма очень крупная, я бы рискнул. При Клоппе он был в порядке, мог использовать скорость и много бить, а при Слоте едва ли не на месте стоит»
126 минут назад
Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи вел переговоры о трансфере Хвичи напрямую с Де Лаурентисом (Бен Джейкобс)
233 минуты назад
«Милан» предложил Уокеру 2-летний контракт на 4 млн евро в год
442 минуты назад
«Выступление сборной Черчесова важнее победы ЦСКА и «Зенита» в еврокубках для российского футбола». Экс-вратарь «Милана» Амелия про тренера
754 минуты назад
Сульшер возглавит «Бешикташ» перед игрой с «Атлетиком» (Sports Digitale)
557 минут назад
Мбаппе, Салах, Палмер и Мартинес вошли в команду года в FC 25
сегодня, 19:15Игры
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома забил 9 мячей «Аль-Фатеху», «Аль-Иттихад» Бензема разгромил «Аль-Раэд», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Таавуном» в пятницу
2сегодня, 19:03
Рябчук о подарке на день рождения: «Если «Спартак» станет чемпионом, он придет попозже, в мае»
2сегодня, 18:54
Рекомендуем