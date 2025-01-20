Эмерсон интересен «Фулхэму» и «Галатасараю». «Милан» готов рассмотреть предложения по защитнику

Эмерсон Роял может покинуть «Милан».

Интерес к 26-летнему защитнику проявляют «Галатасарай» и «Фулхэм», сообщает Sky Sport. «Россонери» готовы выслушать предложения о трансфере бразильца.

Эмерсон Роял перешел в «Милан» из «Тоттенхэма» за 15 млн евро без учета бонусов прошлым летом. В составе итальянской команды он провел 25 матчей и не отличился результативными действиями.

Статистику игрока можно найти здесь .