Эмерсон интересен «Фулхэму» и «Галатасараю». «Милан» готов рассмотреть предложения по защитнику
Эмерсон Роял может покинуть «Милан».
Интерес к 26-летнему защитнику проявляют «Галатасарай» и «Фулхэм», сообщает Sky Sport. «Россонери» готовы выслушать предложения о трансфере бразильца.
Эмерсон Роял перешел в «Милан» из «Тоттенхэма» за 15 млн евро без учета бонусов прошлым летом. В составе итальянской команды он провел 25 матчей и не отличился результативными действиями.
Статистику игрока можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sport
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