Пирс Морган: «Роналду хочет выиграть лигу, он не любит быть 2-м, 3-м, 4-м. «Аль-Наср» сейчас не так хорош, как Криштиану бы хотелось – нужны новые игроки, чтобы помочь ему»
Пирс Морган заявил о желании Криштиану Роналду выиграть трофей с «Аль-Насром».
Журналист и телеведущий присутствовал на матче команды против «Аль-Фатеха» (3:1) в минувшее воскресенье.
«Очевидно, на данный момент «Аль-Наср» не так впечатляет, как Криштиану хотел бы. Вероятно, понадобится несколько новых игроков, которые помогут ему, и тогда они смогут по-настоящему побороться за титул.
Я знаю Криштиану, он хочет выиграть лигу. Ему не нравится быть вторым, третьим, четвертым – он хочет побеждать. Нужно, чтобы в этой команде было еще несколько победителей, и вы можете это сделать», – сказал Морган в интервью клубным медиа «Аль-Насра».
«Аль-Наср» после 17 туров чемпионата Саудовской Аравии занимает 4-е место в таблице, набрав 35 очков.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер «Аль-Насра»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем