Пирс Морган: «Роналду хочет выиграть лигу, он не любит быть 2-м, 3-м, 4-м. «Аль-Наср» сейчас не так хорош, как Криштиану бы хотелось – нужны новые игроки, чтобы помочь ему»

Пирс Морган заявил о желании Криштиану Роналду выиграть трофей с «Аль-Насром».

Журналист и телеведущий присутствовал на матче команды против «Аль-Фатеха» (3:1) в минувшее воскресенье.

«Очевидно, на данный момент «Аль-Наср» не так впечатляет, как Криштиану хотел бы. Вероятно, понадобится несколько новых игроков, которые помогут ему, и тогда они смогут по-настоящему побороться за титул.

Я знаю Криштиану, он хочет выиграть лигу. Ему не нравится быть вторым, третьим, четвертым – он хочет побеждать. Нужно, чтобы в этой команде было еще несколько победителей, и вы можете это сделать», – сказал Морган в интервью клубным медиа «Аль-Насра ».

«Аль-Наср» после 17 туров чемпионата Саудовской Аравии занимает 4-е место в таблице, набрав 35 очков.