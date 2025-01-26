Морган встретился с Роналду после матча с «Аль-Фатехом»: «У Криштиану украли блестящий гол из-за «офсайда». По крайней мере, он получил утешительные объятия»
Пирс Морган считает, что гол Криштиану Роналду «Аль-Фатеху» отменен несправедливо.
«Аль-Наср» одержал победу (3:1) в 17-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Роналду забил на 88-й минуте, еще один гол форварда в добавленное время был отменен после вмешательства ВАР.
«Срочные новости: сегодня у Роналду украли блестящий гол из-за «офсайда», но, по крайней мере, он получил от меня утешительные объятия. Рад снова видеть тебя, Криштиану», – написал телеведущий, выложив видео встречи с португальцем после матча.
Роналду высказал что-то в камеру, выражая недовольство после матча с «Аль-Фатехом». ВАР отменил гол Криштиану на 96-й
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Пирса Моргана
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