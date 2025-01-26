Роналду выразил недовольство после матча с «Аль-Фатехом», высказав что-то в камеру. ВАР отменил гол Криштиану на 96-й
Криштиану Роналду выразил недовольство отмененным голом в ворота «Аль-Фатеха».
«Аль-Наср» одержал победу (3:1) в 17-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Роналду забил на 88-й минуте, еще один гол португальца в добавленное время был отменен после вмешательства ВАР.
После финального свистка нападающий подошел к камере и высказал что-то на повышенных тонах, при этом активно жестикулируя.
Изображение: кадр из трансляции
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Al Nassr Zone в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем