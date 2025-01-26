Роналду выразил недовольство после матча с «Аль-Фатехом», высказав что-то в камеру. ВАР отменил гол Криштиану на 96-й

Криштиану Роналду выразил недовольство отмененным голом в ворота «Аль-Фатеха».

«Аль-Наср » одержал победу (3:1) в 17-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Роналду забил на 88-й минуте, еще один гол португальца в добавленное время был отменен после вмешательства ВАР.

После финального свистка нападающий подошел к камере и высказал что-то на повышенных тонах, при этом активно жестикулируя.

Изображение: кадр из трансляции