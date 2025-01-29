«Аль-Наср» выложил видео встречи Шары Буллета и Криштиану Роналду
Шара Буллет встретился с Криштиану Роналду.
1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир UFC Fight Night 250, в соглавном бою которого Шарабутдин Магомедов подерется с Майклом Пейджем.
Магомедов посетил тренировочную базу футбольного клуба «Аль-Наср», где встретился с капитаном команды Криштиану Роналду.
Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе-2023 после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
Шара Буллет о Месси: «Роналду − большой пример, а Лионель спонсирует Израиль»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм «Аль-Насра»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем