«Аль-Наср» выложил видео встречи Шары Буллета и Криштиану Роналду

Шара Буллет встретился с Криштиану Роналду.

1 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир UFC Fight Night 250, в соглавном бою которого Шарабутдин Магомедов подерется с Майклом Пейджем.

Магомедов посетил тренировочную базу футбольного клуба «Аль-Наср», где встретился с капитаном команды Криштиану Роналду.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе-2023 после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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