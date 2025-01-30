Рафинья тратит в среднем 75 минут на гол в ЛЧ – лучший показатель среди игроков «Барселоны», сыгравших 1000+ минут на турнире. Вингер обошел Месси, Неймара и Левандовского

Рафинья – лучший игрок «Барселоны» в ЛЧ по количеству минут, затраченных на гол.

Чтобы забить в Лиге чемпионов, бразильскому вингеру необходимо отыграть в среднем 75 минут. Рафинья является лучшим по этому показателю среди игроков «Барселоны» среди футболистов, сыгравших на турнире не менее 1000 минут.

Второе место среди игроков клуба по соотношению сыгранных минут к голам занимает Лионель Месси – 80 минут на гол в среднем. Следом идут Неймар (95 минут на гол), Христо Стоичков (97 минут) и Роберт Левандовски (101 минута).

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Рафинья отметился 8 голами и 4 ассистами в 8 матчах общего этапа. Его подробную статистику можно найти здесь .