«Барса» – лучшая команда Ла Лиги на общем этапе ЛЧ, «Атлетико» – 2-й, «Реал» – 3-й. Из испанских клубов вылетела только «Жирона»

Две из четырех испанских команд вышли в 1/8 финала ЛЧ напрямую.

По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Барселона » заняла второе место с 19 очками (6 побед и ничья), «Атлетико » – пятое с 18 баллами (6 побед). Эти клубы вышли в 1/8 финала.

«Реал» набрал 15 очков (пять побед и три поражения) и занял 11-е место. «Мадрид » сыграет в плей-офф за право выйти в 1/8 финала.

«Жирона » набрала 3 очка (победа над «Слованом»), заняла 33-е место и выбыла из турнира.