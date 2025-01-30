«Барса» – лучшая команда Ла Лиги на общем этапе ЛЧ, «Атлетико» – 2-й, «Реал» – 3-й. Из испанских клубов вылетела только «Жирона»
Две из четырех испанских команд вышли в 1/8 финала ЛЧ напрямую.
По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» заняла второе место с 19 очками (6 побед и ничья), «Атлетико» – пятое с 18 баллами (6 побед). Эти клубы вышли в 1/8 финала.
«Реал» набрал 15 очков (пять побед и три поражения) и занял 11-е место. «Мадрид» сыграет в плей-офф за право выйти в 1/8 финала.
«Жирона» набрала 3 очка (победа над «Слованом»), заняла 33-е место и выбыла из турнира.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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