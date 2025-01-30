«Трезубец «Барселоны»: долги, кредиты, гарантии». Болельщики «Аталанты» вывесили баннер в матче с каталонцами в ЛЧ
Болельщики «Аталанты» указали «Барселоне» на их финансовое положение.
Команды сыграли вничью 2:2 в матче 8-го тура Лиги чемпионов, который прошел в Испании.
Игру посетили около трех тысяч болельщиков итальянского клуба.
На их секторе по ходу матча появился баннер с надписью: «Трезубец «Барселоны»: долги, кредиты, гарантии».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football Espana
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