«Трезубец «Барселоны»: долги, кредиты, гарантии». Болельщики «Аталанты» вывесили баннер в матче с каталонцами в ЛЧ

Болельщики «Аталанты» указали «Барселоне» на их финансовое положение.

Команды сыграли вничью 2:2 в матче 8-го тура Лиги чемпионов , который прошел в Испании.

Игру посетили около трех тысяч болельщиков итальянского клуба.

На их секторе по ходу матча появился баннер с надписью: «Трезубец «Барселоны»: долги, кредиты, гарантии».