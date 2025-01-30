Флик про ЛЧ: «Выиграть тяжело, но «Барса» настроена позитивно. «Ливерпуль» очень хорош, все зависит от того, когда ты с ним встретишься, сколько матчей. Мы будем биться за все трофеи до конца»
«В Лиге чемпионов много очень больших клубов. Следующий раунд будет по-настоящему тяжелым.
Формат турнира совершенно новый. Важнее всего то, что ты никогда не знаешь, что произойдет. Сейчас я могу сказать, что по-настоящему оценил его, потому что мы попали в топ-8. Мне нравится новый формат. Фанаты на самом деле обсуждали все то, что сегодня происходило. Формат новый, и он по-настоящему хороший.
Выиграть Лигу чемпионов – одна из самых сложных задач. Это тяжело, но мы настроены позитивно. Мы отдадим все силы.
Выиграть нелегко. «Ливерпуль» выступает очень хорошо, прекрасная команда. Все будет зависеть от того, когда ты с ним встретишься, сколько будет матчей, один или два. Возможно все. Мы будем биться за все трофеи до конца сезона», – сказал главный тренер «Барселоны».
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