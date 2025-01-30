Кин о Рэшфорде: «Ему должно быть стыдно. Если Маркус хочет уехать, это еще одна причина тренироваться как следует. Не понимаю этого»
Рой Кин высказался о трудностях Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед».
Ранее главный тренер команды Рубен Аморим заявил, что «скорее заявит на матч тренера вратарей, чем игрока, который не выкладывается каждый день».
«До сих пор не могу понять, что не так с игроками, которые не тренируются должным образом. Я не понимаю этого.
Если он хочет уехать, это еще одна причина тренироваться как следует, чтобы быть на высоте в новом клубе, а уходя из старого, показать достойное отношение.
Ему должно быть стыдно», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин на подкасте Stick to Football.
Аморим о том, что Рэшфорд вне заявки в 7-й раз подряд: «С Маркусом «МЮ» сильнее, но я не изменю свою позицию до подходящего момента. Нам нужно установить стандарты, ничего личного»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Mail
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