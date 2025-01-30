Кин о Рэшфорде: «Ему должно быть стыдно. Если Маркус хочет уехать, это еще одна причина тренироваться как следует. Не понимаю этого»

Рой Кин высказался о трудностях Маркуса Рэшфорда в «Манчестер Юнайтед».

Ранее главный тренер команды Рубен Аморим заявил , что «скорее заявит на матч тренера вратарей, чем игрока, который не выкладывается каждый день».

«До сих пор не могу понять, что не так с игроками, которые не тренируются должным образом. Я не понимаю этого.

Если он хочет уехать, это еще одна причина тренироваться как следует, чтобы быть на высоте в новом клубе, а уходя из старого, показать достойное отношение.

Ему должно быть стыдно», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед » Рой Кин на подкасте Stick to Football.

Аморим о том, что Рэшфорд вне заявки в 7-й раз подряд: «С Маркусом «МЮ» сильнее, но я не изменю свою позицию до подходящего момента. Нам нужно установить стандарты, ничего личного»