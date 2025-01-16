Кин поддержал Гвардиолу, отчитавшего торговцев автографами: «Пеп прав, они просто идиоты. Раньше желающие получить футболку или фото проявляли уважение, а теперь его нет»

Рой Кин поддержал Пепа Гвардиолу, отчитавшего торговцев автографами.

Ранее в соцсетях появилось видео , на котором главный тренер «Манчестер Сити » эмоционально общается с группой людей, просивших его подписать несколько футболок и других предметов: «Вы хотите прожить жизнь, занимаясь этим? Идите в школу, не тратьте время впустую». Сообщалось, что ролик был снят на парковке возле дома Гвардиолы.

«Спасибо Пепу Гвардиоле за то, что он отчитал охотников за автографами – они просто невыносимы. Их можно увидеть повсюду, и он совершенно прав.

Раньше, желая получить чью-то футболку или сфотографироваться, проявляли уважение. Сейчас этого уважения нет. Теперь они поджидают на парковках. Это был его дом? Ужасно, если они знают, где живут [известные] люди. Они идиоты, а Пеп молодец», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.