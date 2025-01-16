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Кин ответил Роду Стюарту, назвавшему его задирой в 2021-м: «Он наезжает на всех. Кем он себя возомнил? В чем он великий, в пении? Видел его несколько лет назад – он был отвратителен»

Рой Кин ответил на критику со стороны певца Рода Стюарта.

Сэр Родерик Дэвид «Род» Стюарт, британский певец и автор песен, в 2021 году назвал бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» задирой. 

«Он наезжает на всех. Кем он себя возомнил? Я ничего не делал, почему ты думаешь, что я что-то сделал? Род Стюарт критикует всех подряд, кем он себя считает?

Он наезжает на всех! Род Стюарт. Кто он такой? Он не великий. Великий в чем? В пении? Я видел его несколько лет назад – он был отвратителен.

Отвратителен, клянусь. Он был ужасен тем вечером. Это как у нас бывают плохие матчи. Я не говорю, что он плохой певец, он просто был ужасен в тот вечер, когда я его видел.

Его голос! У него был плохой день. Он уже не молод, должен быть момент, как у боксеров, когда певец должен сказать: «Ты хорошо выступал, пора остановиться».

У нас, игроков, так было. Почему никто не скажет певцу: «Слушай, ты уже все доказал, пора уходить со сцены». Уходи со сцены, Род. Да, правильно. Давайте его сюда», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
музыка
logoРой Кин
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
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