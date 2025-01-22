Стам о Рое Кине: «Ему нравится роль эксперта, но есть потенциал стать отличным тренером. Если понадобится помощник, я готов»

Яп Стам считает, что Рою Кину пора возобновить тренерскую карьеру.

Кин начал тренерскую деятельность в «Сандерленде» в 2006 году, сразу после окончания игровой карьеры. Там он проработал 2 сезона, прежде чем в 2009 году перешел в «Ипсвич», который покинул в 2011 году. Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» также был помощником тренера сборной Ирландии. В настоящее время Рой работает футбольным экспертом.

«Я бы с удовольствием снова увидел Роя Кина в качестве тренера и хотел бы стать его помощником. Я думаю, у него есть потенциал стать отличным тренером, потому что он так много знает о футболе. Он может дать много индивидуальных советов футболистам о том, как они могут улучшить свою игру. Но решение будет за ним.

В настоящий момент он преуспевает в качестве эксперта. Это совсем другая жизнь, нужно быть готовым к образу жизни тренера, клубу и игрокам. Я уверен, что ему нравится его нынешняя роль, но я бы хотел снова увидеть его в деле. Если ему понадобится помощник, то я готов», – заявил экс-игрок «Манчестер Юнайтед » в разговоре с BoyleSports.