Ямаль о плей-офф ЛЧ: «Барса» всегда фаворит, это лучшая команда в Европе. Победа – это то, к чему мы всегда стремимся»
Ламин Ямаль высказался о шансах «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов.
Каталонский клуб занял 2-е место в таблице общего этапа турнира, набрав 19 очков. В последнем туре «Барселона» сыграла вничью с «Аталантой» (2:2).
«Мы знали, что «Ливерпуль» проигрывает, но также было важно не потерять второе место. Нам нужна была победа, но мы сыграли вничью, и мы счастливы. Конечно, мы хотели победить, но ничего страшного».
О жеребьевке
«Барса» всегда фаворит, это лучшая команда в Европе, и победа – это то, к чему мы всегда стремимся», – сказал вингер «блауграны».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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