Ямаль о плей-офф ЛЧ: «Барса» всегда фаворит, это лучшая команда в Европе. Победа – это то, к чему мы всегда стремимся»

Ламин Ямаль высказался о шансах «Барселоны» в плей-офф Лиги чемпионов.

Каталонский клуб занял 2-е место в таблице общего этапа турнира, набрав 19 очков. В последнем туре «Барселона » сыграла вничью с «Аталантой» (2:2).

«Мы знали, что «Ливерпуль» проигрывает, но также было важно не потерять второе место. Нам нужна была победа, но мы сыграли вничью, и мы счастливы. Конечно, мы хотели победить, но ничего страшного».

О жеребьевке

«Барса» всегда фаворит, это лучшая команда в Европе, и победа – это то, к чему мы всегда стремимся», – сказал вингер «блауграны».