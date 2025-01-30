Дембеле, Лаутаро и Роджерс с хет-триками и Гризманн с дублем номинированы на приз игроку недели в ЛЧ
Усман Дембеле претендует на приз лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.
Вингер «ПСЖ» трижды забил «Штутгарту» (4:1) в заключительном туре общего этапа ЛЧ.
Также номинированы отметившиеся хет-триками форвард «Интера» Лаутаро Мартинес и полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс.
Четвертым претендентом на награду стал нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн – у него дубль в ворота «Зальцбурга» (4:1).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем