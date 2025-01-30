«Реал» выиграл 10 из 11 последних матчей, проиграв только «Барселоне» – 2:5

«Реал» продлил победную серию до пяти матчей.

Сегодня команда Карло Анчелотти разгромила «Брест » (3:0) в Лиге чемпионов.

Начиная с 18 декабря мадридцы потерпели только одно поражение – от «Барселоны» (2:5). Также за это время у них 10 побед.

1 февраля «Реал » выступит в гостях у «Эспаньола» в Ла Лиге .