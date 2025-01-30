«Реал» выиграл 10 из 11 последних матчей, проиграв только «Барселоне» – 2:5
«Реал» продлил победную серию до пяти матчей.
Сегодня команда Карло Анчелотти разгромила «Брест» (3:0) в Лиге чемпионов.
Начиная с 18 декабря мадридцы потерпели только одно поражение – от «Барселоны» (2:5). Также за это время у них 10 побед.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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