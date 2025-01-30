Старт матча «Брест» – «Реал» задержался на 5 минут из-за дыма от файеров

Старт матча «Брест» – «Реал» был отложен из-за действий болельщиков.

Команды встречаются на «Стад де Рудуру» в рамках заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов . После первого тайма счет 1:0 в пользу «Реала ».

Перед матчем болельщики на одном из секторов устроили файер-шоу, дым от которого охватил чашу стадиона.

Встречу пришлось начать с опозданием на пять минут из-за проблем с видимостью на поле.

Фото: кадр из трансляции Movistar