Старт матча «Брест» – «Реал» задержался на 5 минут из-за дыма от файеров
Старт матча «Брест» – «Реал» был отложен из-за действий болельщиков.
Команды встречаются на «Стад де Рудуру» в рамках заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов. После первого тайма счет 1:0 в пользу «Реала».
Перед матчем болельщики на одном из секторов устроили файер-шоу, дым от которого охватил чашу стадиона.
Встречу пришлось начать с опозданием на пять минут из-за проблем с видимостью на поле.
Фото: кадр из трансляции Movistar
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
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