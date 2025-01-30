У Родриго 5 голов в 4 последних матчах за «Реал» и 10 за 11 игр
У Родриго 5 голов в 4 последних матчах за «Реал».
Вингер «Реала» сделал дубль в матче с «Брестом» в Лиге чемпионов (3:0, второй тайм).
Кроме того, это 10-й гол Родриго за 11 последних матчей.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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