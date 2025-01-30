У Родриго 5 голов в 4 последних матчах за «Реал» и 10 за 11 игр

У Родриго 5 голов в 4 последних матчах за «Реал».

Вингер «Реала » сделал дубль в матче с «Брестом » в Лиге чемпионов (3:0, второй тайм).

Кроме того, это 10-й гол Родриго за 11 последних матчей.