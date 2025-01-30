Лаутаро сделал хет-трик в матче с «Монако». Форвард «Интера» забил в 5 играх подряд
Лаутаро Мартинес отметился хет-триком в ворота «Монако».
Нападающий «Интера» отличился на 4-й, 16-й и 67-й минутах игры Лиги чемпионов. В первом случае он реализовал пенальти.
Аргентинец забил в пятой игре подряд. Всего у него 15 голов в текущем сезоне за 30 матчей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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