Лаутаро забил в 4-м матче подряд. У форварда «Интера» 15 (12+3) очков в 29 играх сезона
Лаутаро Мартинес забил в 4-м матче подряд.
Нападающий «Интера» отличился в игре 22-го тура Серии А с «Лечче» (3:0, второй тайм), а также ассистировал Дензелу Думфрису.
В трех предыдущих матчах Лаутаро также забивал по голу – «Болонье» (2:2) и «Эмполи» (3:1) в чемпионате и «Спарте» (1:0) в Лиге чемпионов.
Суммарно на счету аргентинца 12 забитых мячей и 3 результативные передачи в 29 играх сезона за «Интер».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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