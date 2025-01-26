Лаутаро забил в 4-м матче подряд. У форварда «Интера» 15 (12+3) очков в 29 играх сезона

Лаутаро Мартинес забил в 4-м матче подряд.

Нападающий «Интера» отличился в игре 22-го тура Серии А с «Лечче» (3:0, второй тайм), а также ассистировал Дензелу Думфрису.

В трех предыдущих матчах Лаутаро также забивал по голу – «Болонье» (2:2) и «Эмполи» (3:1) в чемпионате и «Спарте» (1:0) в Лиге чемпионов.

Суммарно на счету аргентинца 12 забитых мячей и 3 результативные передачи в 29 играх сезона за «Интер».