Лаутаро забил 112-й гол в Серии А и стал вторым бомбардиром «Интера» среди иностранцев. Мартинес обошел Икарди и отстает от Ньерша на 21 мяч

Лишь один иностранец забил за «Интер» в Серии А больше, чем Лаутаро Мартинес.

Сегодня форвард «нерадзурри» поразил ворота «Лечче » в 22-м туре.

Этот гол стал для аргентинца 112-м в чемпионате Италии. Он опередил Мауро Икарди . Среди иностранных футболистов больше только у Иштвана Ньерша – 133.

Мартинес играет за миланскую команду с сезона-2018/19. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .