Лаутаро забил 112-й гол в Серии А и стал вторым бомбардиром «Интера» среди иностранцев. Мартинес обошел Икарди и отстает от Ньерша на 21 мяч
Лишь один иностранец забил за «Интер» в Серии А больше, чем Лаутаро Мартинес.
Сегодня форвард «нерадзурри» поразил ворота «Лечче» в 22-м туре.
Этот гол стал для аргентинца 112-м в чемпионате Италии. Он опередил Мауро Икарди. Среди иностранных футболистов больше только у Иштвана Ньерша – 133.
Мартинес играет за миланскую команду с сезона-2018/19. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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