Лаутаро о 4:0 с «Лечче»: «Интер» всегда должен набирать 3 очка. Работаю каждый день, чтобы помочь команде»

Лаутаро Мартинес высказался о победе над «Лечче» в чемпионате Италии.

«Интер» разгромил «Лечче» (4:0) в 22-м туре Серии А. Аргентинский нападающий забил гол и отдал результативную передачу.

«Я работаю каждый день, чтобы помочь команде. Трудный момент позади, теперь я стараюсь выкладываться по полной, помогать партнерам по команде и делать то, что говорит тренер.

«Интер» всегда должен набирать три очка, сегодня они пришли, и я доволен», – сказал форвард «нерадзурри» в интервью Sky Sport после матча.

Лаутаро забил в 4-м матче подряд. У форварда «Интера» 15 (12+3) очков в 29 играх сезона

Лаутаро забил 112-й гол в Серии А и стал вторым бомбардиром «Интера» среди иностранцев. Мартинес обошел Икарди и отстает от Ньерша на 21 мяч