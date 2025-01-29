«Милан» предложит за Хименеса 35-40 млн евро с учетом бонусов, если напрямую выйдет в 1/8 финала ЛЧ (Calciomercato)
«Милан» сделает улучшенное предложение по Сантьяго Хименесу.
Ранее «Фейеноорд» отклонил первое предложение «россонери» о трансфере форварда.
По информации Calciomercato, итальянцы предложат за игрока 35-40 миллионов евро с учетом бонусов, если напрямую выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для этого им нужно занять место в топ-8 общего этапа турнира. Перед заключительным туром миланцы идут шестыми.
Отмечается, что у нападающего были предложения из Англии, Франции и Саудовской Аравии, но предпочитает перейти именно в «Милан».
В этом сезоне Сантьяго Хименес провел 11 матчей в Эредивизи, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Calciomercato
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