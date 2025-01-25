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«Милан» предложил менее 30 млн евро за Хименеса, «Фейеноорд» хочет 40 млн. Итальянцы могут включить в сделку своих игроков

«Милан» сделал предложение по Сантьяго Хименесу.

Нападающий «Фейеноорда» является главной трансферной целью «россонери» на зимнее трансферное окно. По информации Corriere dello Sport, итальянский клуб уже устно согласовал с игроком срок действия контракта – он будет рассчитан до лета 2027 года опцию, предусмотрена опция продления до 2028-го. 

Мексиканцу предлагают зарплата в размере 3 млн евро в год без учета бонусов. Финансовые детали будут улажены, если нидерландцы одобрят трансфер. 

«Фейеноорд» хочет выручить от продажи Хименеса как минимум 40 млн евро, «Милан» предложил чуть меньше 30 миллионов. Итальянцы планируют включить в сделку кого-то из своих игроков, которые могут быть интересны нидерландскому клубу. Однако предлагаемую сумму все равно придется повысить. 

Отмечается, что клуб из Роттердама не планирует расставаться с форвардом зимой и хочет отложить трансфер до лета. Миланцы надеются, что игрок и его агент сделают все от них зависящее, чтобы сделка состоялась. 

Рафаэла Пимента работает над тем, чтобы стороны достигли компромисса в переговорах. 

В этом сезоне Хименес провел 11 матчей в Эредивизи, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу. С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Corriere dello Sport
возможные трансферы
logoвысшая лига Нидерланды
logoФейеноорд
logoСантьяго Хименес
logoсерия А Италия
logoМилан
Рафаэла Пимента
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