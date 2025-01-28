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Окружение Хименеса шокировано предложением «Милана» – клуб был готов дать 20 млн евро. «Фейеноорд» хочет около 40 млн

«Фейеноорд» недоволен предложением «Милана» по Сантьяго Хименесу.

По информации Fox Sports, окружение мексиканского футболиста шокировано низким предложением со стороны итальянского клуба.

В окружении игрока были уверены, что «Милан» предложит около 40 миллионов евро, что и требует «Фейеноорд», однако сумма оказалась совсем не той, которую хотел нидерландский клуб.

По данным Circulo AM in Mexico, «Милан» был готов заплатить 20 миллионов евро за футболиста плюс 10% от будущей продажи. Это предложение не устроило руководство нидерландцев.

В этом сезоне Сантьяго Хименес провел 11 матчей в Эредивизи, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Fox Sports
logoСантьяго Хименес
logoМилан
logoФейеноорд
logoвысшая лига Нидерланды
возможные трансферы
logoсерия А Италия
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