Винисиус, Рафинья, Судаков, Альварес, Калабрия и Люк де Йонг – в команде недели в ЛЧ
УЕФА представил символическую сборную 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
В команду недели попали:
– вратарь: Юстин Бейло («Фейеноорд»);
– защитники: Давиде Калабрия («Милан»), Вилфрид Синго («Монако»), Федерико Гатти («Ювентус»), Давид Раум («Лейпциг»);
– полузащитники: Рафинья Диас («Барселона»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Георгий Судаков («Шахтер»), Винисиус Жуниор («Реал»);
– нападающие: Люк де Йонг (ПСВ), Хулиан Альварес («Атлетико»).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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