«Милан» готовит 2-е предложение по Хименесу и уверен, что сможет приблизиться к требованиям «Фейеноорда». Нидерландцы хотят 40 млн евро

«Милан» снова попытается купить Сантьяго Хименеса.

Ранее стало известно , что итальянский клуб предложил за 23-летнего нападающего менее 30 миллионов евро, в то время как «Фейеноорд » требует 40 млн.

По информации журналиста Маттео Моретто, «россонери» готовят второе официальное предложение о трансфере. Они уверены, что смогут приблизиться к требованиям нидерландцев.

Сам футболист может подписать контракт с «Миланом » до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.

В этом сезоне Хименес провел 11 матчей в Эредивизи , забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу. С полной статистикой мексиканца можно ознакомиться здесь .