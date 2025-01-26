«Милан» готовит 2-е предложение по Хименесу и уверен, что сможет приблизиться к требованиям «Фейеноорда». Нидерландцы хотят 40 млн евро
«Милан» снова попытается купить Сантьяго Хименеса.
Ранее стало известно, что итальянский клуб предложил за 23-летнего нападающего менее 30 миллионов евро, в то время как «Фейеноорд» требует 40 млн.
По информации журналиста Маттео Моретто, «россонери» готовят второе официальное предложение о трансфере. Они уверены, что смогут приблизиться к требованиям нидерландцев.
Сам футболист может подписать контракт с «Миланом» до 2028 года с опцией продления еще на один сезон.
В этом сезоне Хименес провел 11 матчей в Эредивизи, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу. С полной статистикой мексиканца можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
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