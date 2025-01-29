Карпин об уходе из «Ростова»: «В этой жизни все возможно, хоть завтра это может случиться. Я устал, нужна пауза»

Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном уходе из «Ростова».

– Возможно, вы уйдете по окончании этого сезона?

– В этой жизни все возможно, это во‑первых. Во‑вторых, возможно, не в конце сезона, а хоть завтра это может случиться. Почему нет?

– А что в голове у вас, когда вы произносите такое на пресс‑конференциях?

– То, что я говорил на пресс‑конференциях, – это правда. Что я устал – да, устал. Да, мы обсуждали это с женой. Что я говорю, что устал и я вру? Нет, я устал. Я и сейчас говорю, что я устал. Что нужна пауза. Когда она наступит: завтра, или через месяц, или через три, или в конце сезона – не знаю. Может быть, в конце сезона, может, через месяц, может, через неделю.

– Вы в октябре и сейчас – одинаковые состояния?

– А при чем здесь усталость‑то? Она не только эмоциональная, она и физическая. Но от физической усталости можно за месяц восстановиться, а от эмоциональной месяца не хватает. Говорить про то, что это эмоции, не буду.

– По шкале от 1 до 10 насколько вы устали?

– Не могу сказать, невозможно. Футболист после игры устал и не может двигаться – на 10 баллов. А потом другая игра, где он устал еще больше. Тогда как это оценивать? Невозможно. Можешь или не можешь дальше играть и двигаться. Он это поймет, когда наступит какой‑то момент и он скажет: «Все, я больше не могу». А в какой‑то игре он думает, что больше не может, но все равно бежит, – сказал главный тренер «Ростова ».