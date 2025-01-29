Рэшфорд не едет с «МЮ» в Бухарест. Маркус не включен в заявку на 7-й матч подряд
Маркус Рэшфорд не сыграет в 7-м матче подряд.
«Манчестер Юнайтед» объявил состав, отправляющийся в Бухарест на матч Лиги Европы против ФКСБ. 27-летнего форварда в нем нет.
В последний раз англичанина брали на игру 30 декабря – тогда он остался в запасе. Последний выход на поле – 12 декабря.
В этом сезоне Рэшфорд забил 4 гола в 15 матчах АПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Аморим о Рэшфорде вне заявки на матч с «Фулхэмом»: «Скорее возьму тренера вратарей, чем игрока, который не выкладывается каждый день. Все футболисты в одинаковой ситуации»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «МЮ»
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