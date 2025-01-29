Рэшфорд не едет с «МЮ» в Бухарест. Маркус не включен в заявку на 7-й матч подряд

Маркус Рэшфорд не сыграет в 7-м матче подряд.

«Манчестер Юнайтед » объявил состав, отправляющийся в Бухарест на матч Лиги Европы против ФКСБ . 27-летнего форварда в нем нет.

В последний раз англичанина брали на игру 30 декабря – тогда он остался в запасе. Последний выход на поле – 12 декабря.

В этом сезоне Рэшфорд забил 4 гола в 15 матчах АПЛ . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Аморим о Рэшфорде вне заявки на матч с «Фулхэмом»: «Скорее возьму тренера вратарей, чем игрока, который не выкладывается каждый день. Все футболисты в одинаковой ситуации»