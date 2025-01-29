Рэшфорд, Гарначо и Шоу тренировались с «МЮ». Завтра матч с ФКСБ в ЛЕ
«Манчестер Юнайтед» провел часть тренировки в открытом формате.
Завтра манкунианцы на выезде сыграют с ФКСБ в 8-м туре Лиге Европы.
Как сообщает BBC, в сегодняшней тренировке приняли участие Маркус Рэшфорд и Алехандро Гарначо, которых связывают с уходом из клуба.
Кроме того, с командой тренировался Люк Шоу. Левый защитник сыграл за «Юнайтед» только 3 матча в этом сезоне из-за проблем с травмами.
Аморим перестал общаться с Рэшфордом. Тренер «МЮ» обращается к форварду лишь в разговорах со всей командой (The Guardian)
Аморим о будущем Гарначо: «Может случиться все что угодно, никто не знает. Нам нужны парни, которые могут бороться в дуэлях. Пытаюсь найти лучшую позицию для него»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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