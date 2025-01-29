Рэшфорд, Гарначо и Шоу тренировались с «МЮ». Завтра матч с ФКСБ в ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» провел часть тренировки в открытом формате.

Завтра манкунианцы на выезде сыграют с ФКСБ в 8-м туре Лиге Европы.

Как сообщает BBC, в сегодняшней тренировке приняли участие Маркус Рэшфорд и Алехандро Гарначо , которых связывают с уходом из клуба.

Кроме того, с командой тренировался Люк Шоу. Левый защитник сыграл за «Юнайтед» только 3 матча в этом сезоне из-за проблем с травмами.

Аморим перестал общаться с Рэшфордом. Тренер «МЮ» обращается к форварду лишь в разговорах со всей командой (The Guardian)

Аморим о будущем Гарначо: «Может случиться все что угодно, никто не знает. Нам нужны парни, которые могут бороться в дуэлях. Пытаюсь найти лучшую позицию для него»