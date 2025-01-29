«Химки» про дело о взятке экс-гендиректора клуба Анохина: «Ситуация не имеет к нам отношения. Рассмотрим применение санкций к источникам нелепых слухов в случае дальнейшего их тиражирования»
Сегодня стало известно, что бывший гендиректор клуба подозревается в том, что дал представителю силовых структур взятку в размере 50 миллионов рублей.
Телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что это была попытка «организовать смягчение меры пресечения Туфану Садыгову». В клубе опровергли эти сведения.
«С удивлением читаем написанное в сомнительных источниках. Никакого отношения ситуация с Сергеем Анохиным не имеет ни к инвесторам ФК «Химки», ни к самому клубу.
В случае дальнейшего тиражирования нелепых слухов рассмотрим возможность применения к их источникам юридических санкций», – сообщили в пресс-службе клуба.
В Москве задержан бывший вице-президент РФС и экс-гендиректор «Химок» Анохин. Его подозревают в даче взятки в размере 50 млн рублей сотруднику силовых структур (112)
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