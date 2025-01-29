«Приглашение Мостового – это риск. Из «Сельты» пишут, звонят – говорят, могу приехать в любой момент. Из «Алавеса» пару раз приглашали». Александр о стажировке
Ранее экс-футболист окончил обучение на тренера в академии РФС. В рамках учебы Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».
«На данный момент никаких предложений нет по работе, потому что я и вся наша группа ждем последнего решения, когда нам будут давать лицензии, что, скорее всего, произойдет в феврале.
Поэтому пока не было никаких разговоров на тему, куда и чего, все-таки все команды на сборах, пока что у всех все занято. Но, с другой стороны, вы же знаете, что приглашение Мостового – это риск.
Общался ли с испанскими клубами по поводу стажировки? Мне неоднократно из «Сельты» пишут, звонят, приглашают, говорят, что могу в любой момент, когда захочу, приехать на сколько хочу. Из «Алавеса» пару раз приглашали», – сказал экс-игрок «Спартака», «Сельты», «Алавеса» и других клубов.
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