«Приглашение Мостового – это риск. Из «Сельты» пишут, звонят – говорят, могу приехать в любой момент. Из «Алавеса» пару раз приглашали». Александр о стажировке

Александр Мостовой рассказал о приглашениях «Сельты» и «Алавеса» на стажировку.

Ранее экс-футболист окончил обучение на тренера в академии РФС. В рамках учебы Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».

«На данный момент никаких предложений нет по работе, потому что я и вся наша группа ждем последнего решения, когда нам будут давать лицензии, что, скорее всего, произойдет в феврале.

Поэтому пока не было никаких разговоров на тему, куда и чего, все-таки все команды на сборах, пока что у всех все занято. Но, с другой стороны, вы же знаете, что приглашение Мостового – это риск.

Общался ли с испанскими клубами по поводу стажировки? Мне неоднократно из «Сельты» пишут, звонят, приглашают, говорят, что могу в любой момент, когда захочу, приехать на сколько хочу. Из «Алавеса» пару раз приглашали», – сказал экс-игрок «Спартака», «Сельты», «Алавеса » и других клубов.