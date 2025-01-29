  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Приглашение Мостового – это риск. Из «Сельты» пишут, звонят – говорят, могу приехать в любой момент. Из «Алавеса» пару раз приглашали». Александр о стажировке
16

«Приглашение Мостового – это риск. Из «Сельты» пишут, звонят – говорят, могу приехать в любой момент. Из «Алавеса» пару раз приглашали». Александр о стажировке

Александр Мостовой рассказал о приглашениях «Сельты» и «Алавеса» на стажировку.

Ранее экс-футболист окончил обучение на тренера в академии РФС. В рамках учебы Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».

«На данный момент никаких предложений нет по работе, потому что я и вся наша группа ждем последнего решения, когда нам будут давать лицензии, что, скорее всего, произойдет в феврале.

Поэтому пока не было никаких разговоров на тему, куда и чего, все-таки все команды на сборах, пока что у всех все занято. Но, с другой стороны, вы же знаете, что приглашение Мостового – это риск.

Общался ли с испанскими клубами по поводу стажировки? Мне неоднократно из «Сельты» пишут, звонят, приглашают, говорят, что могу в любой момент, когда захочу, приехать на сколько хочу. Из «Алавеса» пару раз приглашали», – сказал экс-игрок «Спартака», «Сельты», «Алавеса» и других клубов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoСельта
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
logoАлавес
logoЛа Лига
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о том, что Кахигао назвал его одним из лучших в испанской лиге: «Я был кумиром у тысяч людей. Это называется уважение к отдавшим жизнь футболу. Так и должно быть, а не как у нас»
3011 января, 20:53
Александр Мостовой: «Бенфику» cогласился бы потренировать. В Испании люди, услышав фамилию Мостовой, начинают кланяться»
11816 декабря 2024, 09:59
«Фамилия Мостовой в Испании общеизвестна. Многие звонили, родная «Сельта» тоже предлагала. Мне постоянно говорят, что я могу приехать куда захочу». Александр о стажировке
4414 ноября 2024, 18:07
Рекомендуем
Главные новости
Миенти Абена: «Адаптация в «Спартаке» завершена меньше, чем на 50%. Я здесь, чтобы остаться, чтобы меня запомнили»
410 минут назад
Ван дер Сар об Онана: «Ему нужно доверять, он прибавит. Андре может стать вратарем «МЮ» на долгое время»
514 минут назад
Анчелотти о Родриго и Саудовской Аравии: «Находящиеся в «Реале» счастливы и хотят остаться. Они имеют право использовать футбол, чтобы создать хороший имидж»
226 минут назад
Чернов о Луисе Энрике: «Не знаю, кто там в «Зенит» приехал. Нам без разницы, кто туда переходит. У «Спартака» тоже какие-то покупки будут»
229 минут назад
«Аль-Хилаль» предлагал «Реалу» 300 млн евро за Родриго, а игроку – 140 млн евро зарплаты. Бразилец отказался (Эду Агирре)
1339 минут назад
«Почему я должен бояться «Зенита»? «Краснодар» не сильный? Я играю на высоком уровне». Кордоба о трансферах петербуржцев
1248 минут назад
Жеребьевка плей-офф Лиги Европы. «Фенербахче», «Аякс», «Рома», «Сосьедад» и ПАОК узнают соперников. Начало – в 15:00
50 минут назад
«Аль-Наср» Роналду хотел подписать Леау за 70-85 млн евро. «Милан» отказал в переговорах
1257 минут назад
Криштиану Роналду: «Я ненавидел проигрывать и плакал от ярости с детства. Даже соседи называли меня плаксой. Я не идеален, но мало-помалу стал лучше»
45сегодня, 09:10
Агент Николсона заявил, что Шамар останется в «Спартаке»: «C большим уважением относимся к клубу и Станковичу»
26сегодня, 09:01
Ко всем новостям
Последние новости
Криштиану Роналду: «Иногда я преувеличиваю, но не собираюсь меняться. Дети упрекают меня за это. Отвечаю: «Папа такой, и все»
39 минут назад
«В «Сосьедаде» большая конкуренция, но Арсен сыграл мало матчей. Тренеру это не нравится. Никто не знает, что будет дальше». Журналист Кастро о Захаряне
523 минуты назад
Товарищеские матчи. «Химки» забили 6 голов «Черноморцу», «Рубин» сыграет с «Торпедо», «Ахмат» – с «Септември»
24 минуты назад
«Арсенал» не отпустил Тирни в «Селтик» зимой. Защитник вернется в Шотландию летом
233 минуты назад
«Байер» арендовал Эрмосо у «Ромы» до конца этого сезона. Защитник провел 8 матчей в Серии А
40 минут назад
Экс-защитник «Сочи» Миладинович: «Сербский народ проголосовал бы за возвращение России, против санкций. Сербы всегда поддерживают российскую сторону»
257 минут назад
«Ахмат» отдал Кардосо в аренду «Хэнаню» до конца года. Бразильца подписали летом
1сегодня, 09:12
«Ювентус» предлагает 25+2 млн евро за выкуп Данзо. «Ланс» пока не дал согласия на аренду защитника
9сегодня, 09:04
Радимов о «Спартаке» в РПЛ: «Если хотят бороться за первое место – надо думать об усилениях. Этих футболистов хватит, чтобы бороться за тройку»
2сегодня, 08:54
Аморим об ЛЕ: «МЮ» должен бороться за трофеи. Важно иметь время на тренировки, наладить связь. Так я лучше понимаю игроков, а они могут доказать, что способны победить кого угодно»
3сегодня, 08:43
Рекомендуем