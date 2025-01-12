Мостовой о словах Кахигао: «Если человек играл на высочайшем уровне, за границей к нему будут относиться с огромным уважением и любовью. У нас, к сожалению, такого нет»

Александр Мостовой оценил слова нового спортивного директора «Спартака» о нем.

Франсис Кахигао ранее сказал: «Мостовой провел в «Сельте» большую часть карьеры, играл десятку. Центральный атакующий полузащитник. С фантастическим видением поля и очень креативный. В то время он был одним из лучших игроков во всей испанской лиге, без сомнения».

«Спокойно отнесся к этим словам. Хотя я всегда на правду реагирую со знаком плюс.

Однако ничего нового Франсис не сказал. Хотя его слова со стороны показались мне искренними. Он же из того региона, где я выступал и был кумиром у тысячи людей.

И я давно говорю о том, что если человек играл на высочайшем уровне в футбол, то за границей к нему будут относиться с огромным уважением и любовью. У нас, к сожалению, такого нет. Но однажды мы к этому тоже придем.

В общем, я с удовольствием встречусь с Кахигао и поговорю о «Спартаке » и российском футболе», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Мостовой.

Мостовой о словах Кахигао про то, что тот был одним из лучших в Ла Лиге: «Ничего нового он не сказал. Мое отношение ко всем: только честные слова. 95% того, что я говорю, происходит в дальнейшем»

Мостовой о том, что Кахигао назвал его одним из лучших в испанской лиге: «Я был кумиром у тысяч людей. Это называется уважение к отдавшим жизнь футболу. Так и должно быть, а не как у нас»