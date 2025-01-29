Директор «Алавеса» о Мостовом: «На стажировку действительно приглашали, наши двери для него открыты. Хотели, чтобы он побыл с командой несколько дней – это возможно в будущем»

В «Алавесе» подтвердили, что звали Александра Мостового на стажировку.

Ранее экс-игрок испанского клуба высказался на эту тему: «Из «Алавеса » пару раз приглашали»

«Мы действительно приглашали Мостового на стажировку. Хотели, чтобы он побыл с командой несколько дней и понаблюдал за тренировочным процессом.

Наши двери для него открыты. В будущем это возможно», – сказал спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес.