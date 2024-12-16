Александр Мостовой: «Мог в «Реал» перейти в 32 года, но «Сельта» запросила 25 млн евро – это как сейчас 100! Еще были варианты с «Ливерпулем» и «Ювентусом»
Бывший российский полузащитник выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.
– Почему сорвался ваш трансфер в мадридский «Реал»?
– Да, я мог перейти из «Сельты» в «Реал». Однако в Виго понимали, что без меня будет очень сложно, потому что я был капитаном и лучшим игроком команды.
И когда мадридцы сделали запрос о трансфере, в клубе запросили 25 миллионов евро. Это как сейчас 100! Но мне было уже 32 года – и за такого возрастного футболиста «сливочные» не могли заплатить такую сумму.
Конечно, немного жалею о том, что не рискнул и не настоял на трансфере. Но меня тогда все устраивало, хорошая команда, прекрасный город, семья счастлива.
Может быть, надо было плюнуть на все и покинуть «Сельту»... Ведь были еще варианты с переходом в «Ливерпуль» и «Ювентус».
– Мечтали бы однажды вернуться в «Сельту» в качестве тренера?
– Никогда нельзя загадывать вперед и нельзя ни от чего отрекаться. Потому что в этой жизни все возможно и все может быть.
Испанский язык прекрасно знаю. Но повторюсь: знание языка в наше время – это не самое главное, – сказал Александр Мостовой.
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