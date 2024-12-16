Александр Мостовой: «Мог в «Реал» перейти в 32 года, но «Сельта» запросила 25 млн евро – это как сейчас 100! Еще были варианты с «Ливерпулем» и «Ювентусом»

Александр Мостовой рассказал, почему не перешел в «Реал».

Бывший российский полузащитник выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год.

– Почему сорвался ваш трансфер в мадридский «Реал»?

– Да, я мог перейти из «Сельты» в «Реал». Однако в Виго понимали, что без меня будет очень сложно, потому что я был капитаном и лучшим игроком команды.

И когда мадридцы сделали запрос о трансфере, в клубе запросили 25 миллионов евро. Это как сейчас 100! Но мне было уже 32 года – и за такого возрастного футболиста «сливочные» не могли заплатить такую сумму.

Конечно, немного жалею о том, что не рискнул и не настоял на трансфере. Но меня тогда все устраивало, хорошая команда, прекрасный город, семья счастлива.

Может быть, надо было плюнуть на все и покинуть «Сельту»... Ведь были еще варианты с переходом в «Ливерпуль» и «Ювентус».

– Мечтали бы однажды вернуться в «Сельту» в качестве тренера?

– Никогда нельзя загадывать вперед и нельзя ни от чего отрекаться. Потому что в этой жизни все возможно и все может быть.

Испанский язык прекрасно знаю. Но повторюсь: знание языка в наше время – это не самое главное, – сказал Александр Мостовой .