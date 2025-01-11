  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о том, что Кахигао назвал его одним из лучших в испанской лиге: «Я был кумиром у тысяч людей. Это называется уважение к отдавшим жизнь футболу. Так и должно быть, а не как у нас»
10

Мостовой о том, что Кахигао назвал его одним из лучших в испанской лиге: «Я был кумиром у тысяч людей. Это называется уважение к отдавшим жизнь футболу. Так и должно быть, а не как у нас»

Александр Мостовой не удивлен, что Франсис Кахигао высокого мнения о нем.

Новый спортивный директор «Спартака» ранее заявил: «Мостовой провел в «Сельте» большую часть карьеры, играл «десятку». Центральный атакующий полузащитник. С фантастическим видением поля и очень креативный. В то время он был одним из лучших игроков во всей испанской лиге, без сомнения».

Для экс-хавбека такие слова не стали неожиданностью.

«А что здесь такого? Разве это новость? Столько лет я в Европе играл.

Он из региона, где мы играли. В свое время там я был кумиром у тысяч людей.

Это называется уважение к людям, которые отдали жизнь футболу. Так и должно быть. А не как у нас», – отметил Мостовой.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Мостовой
logoСпартак
logoСельта
logoФрансис Кахигао
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Испании по футболу
logoСпорт-Экспресс
logoЛа Лига
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о желании Абаскаля вернуться в Россию: «Бессовестный человек. Видел таких в футболе – 2 гола забили и рассказывают, что они величайшие. Кошмар»
16сегодня, 19:19
Александр Мостовой: «Все критиковали Угальде, кроме Мостового. Я про него еще в прошлом году говорил – было видно, как открывается, как укрывает мяч. Но лучшим форвардом РПЛ назвал бы Кордобу»
11сегодня, 17:50
Александр Мостовой: «На место Артура «Зенит» может купить еще троих таких же. Трансфер не провальный, хотя в 10 раз больше заплатили, чем «Спартак» за Виллиана Жозе»
8сегодня, 12:18
Рекомендуем
Главные новости
«Милан» выиграл 1 из 5 последних матчей в Серии А. При Консейсау у «россонери» 2 победы в Суперкубке Италии и ничья в чемпионате
3 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» не смог обыграть «Кальяри», «Ювентус» и «Торино» сыграли вничью, «Аталанта» и «Удинезе» не забили
904 минуты назад
«Ювентус» набрал 33 очка в 19 матчах Серии А при Мотте. У туринцев худший старт с сезона-2010/11 – тогда стали 7-ми
413 минут назад
Глава саудовской лиги про «лопнувший пузырь» Китая: «Здесь такого не произойдет. У нас долгая история, богатая футбольная культура. Это не однодневка»
418 минут назад
Пеп Гвардиола: «Я провел больше 500 матчей во главе «Сити», в 487-488 мы были великолепны, в 13 – плохи. У нас невероятно много травм, нам тяжело»
421 минуту назад
После ошибки Меньяна «Кальяри» забил «Милану». Вратарь пропустил мяч под рукой после несильного удара Дзортеа низом
739 минут назад
Кубок португальской лиги. Финал. «Спортинг» против «Бенфики»: Дьокереш сравнял. Прямая трансляция на Спортсе’’, комментируют Лукомский и Юран
1750 минут назадВидео
Роналд де Бур о «Барсе» и регистрации Ольмо: «Безумие, что такое возможно. Нормальную компанию давно объявили бы банкротом»
1751 минуту назад
У Дьокереша 41 гол и 10 ассистов в 36 матчах за «Спортинг» и Швецию в этом сезоне. Форвард забил «Бенфике» с пенальти
6сегодня, 20:43Видео
Гвардиола сообщил, что Уокер попросил отпустить его из «Сити»: «Хочет изучить варианты за рубежом»
33сегодня, 20:25
Ко всем новостям
Последние новости
Роналд де Бур о «Барсе» и регистрации Ольмо: «Это превращается в мыльную оперу. Печально, что такой прекрасный клуб вынужден прибегать к подобным проделкам»
3 минуты назад
«Милан» и «Кальяри» сыграли вничью – 1:1. Дзортеа ответил на гол Мораты
64 минуты назад
Фанаты «Хераклеса» пытались помешать выспаться игрокам «Спарты», но устроили фейерверк не у того отеля
432 минуты назад
Ибрагимович о Рэшфорде: «Не думаю, что мне нужно его убеждать. «Милан» – один из крупнейших клубов мира, все хотят здесь играть. Но это сложная операция»
144 минуты назад
«Наполи» арендовал у «Борнмута» хавбека Биллинга с правом выкупа за 9-10 млн евро
7сегодня, 20:35Фото
Вице-президент «Барсы» Гиу ушел со своего поста из-за сделки с Nike. Его не устраивали некоторые условия сделки и размер комиссии посреднику
4сегодня, 20:35
У Макати первый хет-трик в карьере. Он первый английский игрок «Сити» с тремя голами в матче Кубка Англии с 2006-го
1сегодня, 20:11
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Ренна», «Лион» уступил «Бресту», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Сент-Этьеном» в воскресенье
8сегодня, 20:05Live
Чемпионат Испании. «Севилья» против «Валенсии», «Атлетико» примет «Осасуну» в воскресенье, «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Вильярреалом» в понедельник
4сегодня, 20:01Live
Левандовски за 7 секунд не смог назвать три белых объекта. Шченсны ответил ему: «Моя машина, твоя машина, машина твоей жены»
19сегодня, 19:55
Рекомендуем