Мостовой о том, что Кахигао назвал его одним из лучших в испанской лиге: «Я был кумиром у тысяч людей. Это называется уважение к отдавшим жизнь футболу. Так и должно быть, а не как у нас»
Александр Мостовой не удивлен, что Франсис Кахигао высокого мнения о нем.
Новый спортивный директор «Спартака» ранее заявил: «Мостовой провел в «Сельте» большую часть карьеры, играл «десятку». Центральный атакующий полузащитник. С фантастическим видением поля и очень креативный. В то время он был одним из лучших игроков во всей испанской лиге, без сомнения».
Для экс-хавбека такие слова не стали неожиданностью.
«А что здесь такого? Разве это новость? Столько лет я в Европе играл.
Он из региона, где мы играли. В свое время там я был кумиром у тысяч людей.
Это называется уважение к людям, которые отдали жизнь футболу. Так и должно быть. А не как у нас», – отметил Мостовой.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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