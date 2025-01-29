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Власти Франции оставили в силе запрет фанатам «Фейеноорда» приезжать на матч с «Лиллем» в ЛЧ. Совместная апелляция клуба и фанатского объединения отклонена

Запрет фанатам «Фейеноорда» посещать матч с «Лиллем» оставлен в силе.

Сегодня команды встретятся в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов.

На прошлой неделе Министерство внутренних дел Франции своим указом запретило перемещение болельщиков «Фейеноорда» между пограничными пунктами французских автомобильных и железных дорог, портами и аэропортами в период с 27 января до конца дня 29 января.

Решение было обусловлено «реальным и серьезным риском конфронтации между болельщиками двух клубов». Министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо отметил, что два последних приезда фанатов «Фейеноорда» во Францию – в 2006 году в Нанси и в 2022 году в Марсель – были связаны с неприятными инцидентами.

Reuters сообщает, что совместная апелляция «Фейеноорда» и фанатского объединения клуба на решение властей Франции не была удовлетворена. Государственный совет Франции поддержал запрет, введенный МВД.

МВД отнесло около 500 из 3600 болельщиков, присутствие которых ожидалось в Лилле в день матча, к «группе высокого риска». Кроме того, французские власти опасались попыток болельщиков «Фейеноорда» прорваться на стадион без билетов, так как для болельщиков команды гостей на стадионе отведено лишь 2600 мест.

«Это решение было принято, несмотря на значительные усилия клуба, в том числе подачу иска в УЕФА и представление подробного плана, который, по мнению «Фейеноорда», позволил бы 2000 болельщикам безопасно и ответственно приехать в Лилль.

«Фейеноорд»  крайне разочарован тем, что упрощенное разбирательство не было завершено в пользу клуба, но может лишь принять вердикт, зная, что клуб вместе с объединением FSV de Feijenoorder сделали все возможное, чтобы обеспечить присутствие болельщиков гостей», – говорится в заявлении «Фейеноорда».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Reuters
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