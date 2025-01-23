Фанатам «Фейеноорда» запретили посещать матч с «Лиллем» в ЛЧ. МВД Франции объяснило это «реальным риском конфронтации между болельщиками»

Болельщикам «Фейеноорда» запретили посещать матч с «Лиллем» в Лиге чемпионов.

Команды сыграют в Лилле в рамках общего этапа турнира 29 января.

Запрет был утвержден приказом Министерства внутренних дел Франции, опубликованном в среду. Французские власти запретили перемещение болельщиков нидерландского клуба между пограничными пунктами французских автомобильных и железных дорог, портами и аэропортами в период с 27 января до конца дня 29 января.

По словам министра внутренних дел Брюно Ретайо, такое решение обусловлено «реальным и серьезным риском конфронтации между болельщиками двух клубов».

Кроме того, «Фейеноорд» был назван «частым источником общественного беспокойства из-за агрессивного поведения некоторых болельщиков или отдельных лиц, принимая во внимание качество поддержки этой команды».

Ретайо, в частности, привел в пример матч между нидерландцами и «Ромой» в мае 2022 года, закончившийся драками болельщиков.

Также он отметил, что два последних приезда фанатов «Фейеноорда» во Францию – в 2006 году в Нанси и в 2022 году в Марсель – были связаны с неприятными инцидентами.